Киев, , 07:53 — REGNUM Детская писательница Лариса Ницой, проживающая на территории б. УССР, решила убрать все русские имена персонажей из своих книг. Об этом 31 октября сообщил mk.ru

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт о таких героях сказок Ницой, как черепашка Пашка, белочка Милочка и волк Вовусик. Писательница заявила, что она якобы изначально так назвала персонажей из-за рифмы, а вовсе не хотела использовать русские имена, и предложила своим подписчикам в соцсетях придумать героям новые.

Для справки: Лариса Ницой давно занимает русофобскую позицию. Ранее она неоднократно позволяла себе соответствующие высказывания, а в августе 2021 года заявила, что люди, проживающие на территории б. УССР, находятся «на самом высоком уровне развития»