Киев, 1 ноября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Детская писательница Лариса Ницой, проживающая на территории б. УССР, решила убрать все русские имена персонажей из своих книг. Об этом 31 октября сообщил mk.ru

Николай Корнилович Пимоненко. Портрет дочери художника Раисы (фрагмент). Конец 1890-х

Речь идёт о таких героях сказок Ницой, как черепашка Пашка, белочка Милочка и волк Вовусик. Писательница заявила, что она якобы изначально так назвала персонажей из-за рифмы, а вовсе не хотела использовать русские имена, и предложила своим подписчикам в соцсетях придумать героям новые.

Для справки: Лариса Ницой давно занимает русофобскую позицию. Ранее она неоднократно позволяла себе соответствующие высказывания, а в августе 2021 года заявила, что люди, проживающие на территории б. УССР, находятся «на самом высоком уровне развития»