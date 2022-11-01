Омский район, Омская область, , 07:51 — REGNUM В Омской области все пять пострадавших в результате отравления природным газом, отпущены домой в связи с улучшением состояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Они продолжат лечение в амбулаторном режиме.

Напомним, инцидент произошёл ночью 31 октября в селе Лузино Омского района. Из-за утечки бытового газа острое отравление получили супруги, их двухлетний ребёнок, а также двое родственников.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проверку по факту происшествия организовала прокуратуры области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области пять человек отравились природным газом