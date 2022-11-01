Бразилиа, 1 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Глава Высшего избирательного суда Бразилии Алешандри ди Морайс приказал федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов освободить от сторонников действующего президента страны Жаира Болсонару, не согласных с результатами всеобщих выборов, все заблокированные ими автодороги. Текст документа 31 октября приводит телеканал Globo.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

Алешандри ди Морайс «Федеральной дорожной полиции и военной полиции соответствующих штатов в рамках своих компетенций незамедлительно принять все исчерпывающие необходимые меры… для немедленного освобождения всех общественных дорог, движение по которым было незаконным образом прервано».

Руководству правоохранительных органов в случае невыполнения предписания грозит штраф в размере около $20 тыс. за каждый час нарушения с перспективой отстранения от занимаемой должности.

31 октября в Бразилии подвели итоги второго тура президентских выборов. По итогам подсчёта голосов победу с результатом 50,9% одержал экс-президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. Действующий президент страны Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, дальнобойщики, которые являются сторонниками действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, перекрыли дороги в 24 регионах страны в знак несогласия с результатами второго тура президентских выборов.