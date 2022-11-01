Курган, , 07:45 — REGNUM В Курганской области выясняются обстоятельства гибели женщины под колёсами пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажирский поезд сбил мужчину. Kaluga.online

Трагедия произошла поздно вечером 31 октября. Женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово подавал сигналы, применил экстренное торможение, но наезд всё-таки произошёл.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Курганской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки безопасности движения и эксплуатации поезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 октября в Кировской области женщину сбил грузовой поезд.

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