Курган, 1 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Курганской области выясняются обстоятельства гибели женщины под колёсами пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Kaluga.online Пассажирский поезд сбил мужчину.

Трагедия произошла поздно вечером 31 октября. Женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово подавал сигналы, применил экстренное торможение, но наезд всё-таки произошёл.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Курганской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки безопасности движения и эксплуатации поезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 октября в Кировской области женщину сбил грузовой поезд.