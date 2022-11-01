В Курганской области женщину сбил пассажирский поезд
Курган, 1 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Курганской области выясняются обстоятельства гибели женщины под колёсами пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Kaluga.online
Пассажирский поезд сбил мужчину.
Трагедия произошла поздно вечером 31 октября. Женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово подавал сигналы, применил экстренное торможение, но наезд всё-таки произошёл.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Курганской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки безопасности движения и эксплуатации поезда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 октября в Кировской области женщину сбил грузовой поезд.