Прага, , 07:42 — REGNUM Все больше жителей Чехии «сыты по горло» ситуацией вокруг территории бывш. УССР, заявил обозреватель Ян Странски на страницах газеты Seznam Zpravy.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: «Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются"», — заявил публицист.

По его словам, все больше жителей республики устали от ситуации вокруг территории бывш. УССР, а также от поддержки киевского режима со стороны ЕС. При этом чешские граждане недовольны ростом стоимости электроэнергии, а также продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в чешской столице Праге прошли антиправительственные митинги. На демонстрации собрались десятки жителей республики. Они требовали отставки правительства, стабилизации цен на топливо и продукты питания, а также отказа от поддержки киевского режима.

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