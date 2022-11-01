Канберра, , 07:42 — REGNUM Резервный банк Австралии (выполняет функции центрального банка) повысил базовую ставку на 0,25%, что стало седьмым по счету повышением показателя за последние несколько месяцев. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Теперь ставка составляет 2,85% — максимальное за 9 лет значение. Управляющий банком Филип Лоу отметил, что совет директоров учреждения прогнозирует дальнейшее повышение процентных ставок.

Кроме того, по словам главы регулятора, совет признает, что денежно-кредитная политика работает с задержкой, а полный эффект от повышения ставок пока не ощущается в выплатах по ипотечным кредитам. По расчетам банка, к концу 2022 года инфляция в стране достигнет 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что цена на энергоносители остается «главным вопросом», который необходимо решить правительству.

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