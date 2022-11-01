Новосибирск, 1 ноября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Новосибирскую область из детских домов Луганской Народной Республики прибыли ещё 23 ребёнка. Об этом 1 ноября сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко.

t. me/nadezdaboltenko Дети из ЛНР прибыли в Новосибирск

«В аэропорту Новосибирска вместе с приёмными родителями встретили мальчиков и девочек из детских домов Луганской Народной Республики — 23 ребёнка в возрасте от двух до семнадцати лет, — рассказала Болтенко в своём телеграм-канале. — Благодаря совместной межведомственной работе дети сегодня обрели семью, домашнее тепло, спокойствие и безопасность».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре восемь новосибирских семей приняли 24 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет из Луганской Народной Республики.

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