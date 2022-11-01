Кызыл, 1 ноября 2022, 07:38 — REGNUM В Туве 1 ноября отмечают День тувинского языка. По словам главы республики Владислава Ховалыга, родной язык является духовным наследием этноса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Празднование Шагаа. Тува
Празднование Шагаа. Тува
Правительство Тувы

Он рассказал, что власти в течение ряда последних лет поднимают вопросы по развитию тувинского языка как государственного в регионе, принимают меры по его обучению, в том числе через госпрограммы.

«Тем не менее, вопрос сохранения языка до сих пор остается открытым в нашем обществе. Уверен, мы и дальше сплоченно будем работать ради сохранения и популяризации нашего родного языка», — отметил он, поздравив носителей языка с праздником.

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