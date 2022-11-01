Кызыл, 1 ноября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Туве 1 ноября отмечают День тувинского языка. По словам главы республики Владислава Ховалыга, родной язык является духовным наследием этноса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Тувы Празднование Шагаа. Тува

Он рассказал, что власти в течение ряда последних лет поднимают вопросы по развитию тувинского языка как государственного в регионе, принимают меры по его обучению, в том числе через госпрограммы.

«Тем не менее, вопрос сохранения языка до сих пор остается открытым в нашем обществе. Уверен, мы и дальше сплоченно будем работать ради сохранения и популяризации нашего родного языка», — отметил он, поздравив носителей языка с праздником.

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