Чебоксары, 1 ноября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Чувашия вошла в число пилотных регионов по профилактике падений и переломов. В частности, в республике планируется создать службу профилактики повторных переломов. Об этом сообщает минздрав республики со ссылкой на главного внештатного гериатра ведомства Нину Сидорову.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилая женщина

В Чувашии началась работа по созданию службы профилактики повторных переломов среди граждан пожилого возраста и разработке маршрутизации. В состав вновь формируемой службы войдут терапевты, эндокринологи, гериатры, ревматологи и травматологи-ортопеды.

Информация о таких происшествиях будет собираться в единый регистр, а специальный координатор доведёт соответствующие сведения в медицинские организации по месту жительства, чтобы профилактическая работа начиналась уже травмпунктах.

«Только так удастся не «терять» пациентов из виду и существенно снизить частоту травм, приводящих к потере автономности и инвалидизации пожилого населени», — говорят в минздраве Чувашии.

Данная работа проводится после включения республики в число «пилотов» по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов. По словам Нины Сидоровой, практика внедрения подобной службы в других регионах «(а сейчас таких служб единицы) показала, что служба профилактики повторных переломов снижает частоту повторных переломов на 40%». Врач подчеркнула, что падения и переломы «являются ключевыми гериатрическими синдромами, значительно ухудшающими качество жизни» пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии проживают 358 тыс. пенсионеров, из них в 2022 году вековой юбилей отметили 47 человек, самому старшему из них — 106 лет.