Архаринский район, Амурская область, 1 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Представитель собрания депутатов Архаринского района осуждён за применение насилия в отношении представителя органов власти (статья 318 УК РФ). По этой причине его лишили мандата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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По информации региональных СМИ, мужчина ещё до избрания напал на сотрудника охотоуправления региона, проводившего рейд. Досрочно прекратить полномочия народного избранника решило большинство его коллег на голосовании. На заседании, где обсуждалась эта мера, присутствовал прокурор Александр Дидик.

«В соответствии с законодательством полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шимановском районе Амурской области задержали браконьеров, которые убили нескольких косулей и фазана, не имея разрешения на охоту. Охотники чуть не сбили одного из охотоведов, пытаясь скрыться от инспекторов на автомобиле.