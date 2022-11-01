Москва, 1 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. На 1 ноября 2022 года в отношении двух юрлиц, в которых доли имеет телеведущая Ксения Собчак, введены налоговые меры воздействия в виде приостановки операций по счетам налогоплательщика. В документах ФНС России в качестве причин фигурирует «неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Сбежавшая из России в конце октября 2022 года на фоне возбужденного уголовного дела о вымогательстве, по которому фигурантами проходят её коллеги, Ксения Собчак владеет в России долями в пяти компаниях. Две из них, где Собчак принадлежит по 51% доли, работают в сфере рекламы и pr, и обе попали под меры воздействия налоговых органов. Так, по данным ФНС РФ, ООО «Джун Энд Джулай» не были своевременно уплачены более 34,3 тыс. рублей налогов. Претензии выдвинуты ещё в сентябре 2022 года по результатам проверки.

За 2021 год ООО получило более 38 млн рублей выручки, но чистая прибыль в отчётности указана мизерная — всего 72 тыс. рублей. В 2020 году в отчёте и вовсе фигурировал убыток — 778 тыс. рублей. В себестоимость продаж рекламного микропредприятия записали 37,404 млн рублей.

Схожая ситуация наблюдается и по второму активу — ООО «Лидерс», по которому также действует приостановка операций по счетам. К нему претензии есть на две суммы — чуть более 113 рублей и свыше 142 тыс. рублей. По итогам 2021 года выручка этой компании была 76,309 млн рублей при чистой прибыли — 5,7 млн рублей.

Напомним, за лето 2022 года Собчак обзавелась ещё тремя активами, связанными с московским ресторатором Борисом Зарьковым — основателем ресторанного альянса White Rabbit Family.

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