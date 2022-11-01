Тегеран, , 10:08 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве было подписано между правительством Исламской Республики Иран и Секретариатом Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC) для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 октября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время встречи генерального секретаря Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (PUIC) Мухахмада Куреши Ниаса и сопровождающей его делегации с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране было подписано соглашение о сотрудничестве между Исламской Республикой и секретариатом PUIC.

В ходе встречи обе стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов, включая парламентское сотрудничество между государствами-членами ОИС, проблему Палестины и заговоры, которые Запад ведет против исламских стран.

Высокопоставленный дипломат Ирана указал на важность парламентов исламских стран и подчеркнул необходимость выработки единой позиции среди государств-членов ОИС.

Амир Абдоллахиан также выразил свою благодарность за позицию генерального секретаря PUIC по поводу недавнего террористического инцидента в иранском храме Шах-Чераг.