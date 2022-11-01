Тегеран, 1 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве было подписано между правительством Исламской Республики Иран и Секретариатом Парламентского союза государств-членов ОИС (PUIC) для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Во время встречи генерального секретаря Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (PUIC) Мухахмада Куреши Ниаса и сопровождающей его делегации с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране было подписано соглашение о сотрудничестве между Исламской Республикой и секретариатом PUIC.

В ходе встречи обе стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов, включая парламентское сотрудничество между государствами-членами ОИС, проблему Палестины и заговоры, которые Запад ведет против исламских стран.

Высокопоставленный дипломат Ирана указал на важность парламентов исламских стран и подчеркнул необходимость выработки единой позиции среди государств-членов ОИС.

Амир Абдоллахиан также выразил свою благодарность за позицию генерального секретаря PUIC по поводу недавнего террористического инцидента в иранском храме Шах-Чераг.