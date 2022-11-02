Хабаровск, 2 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ещё одно предприятие прошло оптимизацию в рамках нацпроекта «Производительность труда». Специалисты регионального центра компетенций полгода улучшали производственные процессы на племптицезаводе. Итогом стал экономический эффект, который теперь каждый год будет получать компания, — свыше 1,8 млн рублей. А ещё повысились выработка продукции, качество сортировки и другие важные показатели, сообщили в прее-службе правительства региона.

Pixabay.com Яйца

Читайте также: Нацпроект «Производительность труда» хотят продлить до 2030 года

«Под контролем экспертов центра нам удалось уменьшить время протекания процессов на 20%, а простоев — на 30%, снизить брак продукции на 4,1%, а выработку на одного сотрудника в день увеличить на 15,2%. Например, одна укладчица-упаковщица стала сортировать в минуту 158 штук яиц вместо 104 ранее, а время сортировки яйца в цехе сократилось на 1,5 часа в смену. Реализованные меры позволят заводу получать устойчивый экономический эффект. Важно и то, что благодаря увеличению выработки, у сотрудников цеха повысится заработная плата в среднем на 10%», — рассказал коммерческий директор, руководитель рабочей группы предприятия Антон Трифонов.

Также отмечается, что удалось решить проблему с частой остановкой оборудования. До участия в нацпроекте в месяц было более 700 остановок — теперь их число сократилось до сорока. Помогло изменение графика и места работы оператора: если раньше в течение месяца он «нахаживал» к месту поломки яйцесортировальной машины почти 24 км, то сейчас этот хронометраж сократился в 16 раз.

«Сегодня на племптицезаводе выполнен лишь первый этап работ по переходу на технологии бережливого производства. На примере пилотного участка мы видим, как работа с потерями в конечном счёте повышает эффективность всего процесса. И если эти потери сначала работают на снижение себестоимости, высвобождая у предприятия ресурсы, в конечном итоге всё приводит к росту производительности», — добавил замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Далее хабаровскому предприятию предстоит растиражировать приобретенный опыт на все участки. Сейчас на очереди цех по производству яичного порошка, пастеризованного меланжа, а также цех инкубации. К концу 2024 года предприятие планирует нарастить производительность труда не менее чем на 15%.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в Хабаровском крае с 2021 года. Его участниками стали уже 24 предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании форума «Производительность 360» обнародовал предложения по расширению периметра нацпроекта «Производительность труда» и его продлению до 2030 года.