Северск, Томская область, , 07:28 — REGNUM В Томской области начнётся суд над 52-летним жителем Северска, которого обвиняют в совершении сексуального преступления против ребёнка. В его задержании помогли неравнодушные очевидцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Педофил

Супруги Валентина и Денис в тот день заметили мужчину с девочкой 7-8 лет в гаражном массиве. Увидев людей, неизвестный развернулся и повёл ребёнка в противоположную сторону. Женщина последовала за ними и вскоре увидела, как подозрительный мужчина начал целовать ребёнка.

«Возмущённая этим жительница Томска спросила у несовершеннолетней, знакома ли она с мужчиной, на что та ответила, что не знает его. Испугавшись, злоумышленник побежал к автобусной остановке. Девочка ушла в противоположном направлении», — отметили в ведомстве.

О произошедшем Валентина рассказала супругу, после чего уже тот начал преследование незнакомца. Догнав его на остановке, он вызвал полицию и удерживал мужчину до приезда стражей порядка.

В ходе оперативных мероприятий была найдена пострадавшая девочка, которая, как оказалось, никому не рассказала о случившемся из-за страха. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено.

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