Тегеран, 1 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. 31 октября правительство Канады объявило о новых санкциях в отношении Тегерана в продолжение враждебности западных стран по отношению к иранскому народу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Министерство иностранных дел Канады заявило, что оно ввело новые санкции в отношении Ирана, указав на четвертый пакет санкций, который оно ввело в действие за предполагаемые нарушения прав человека.

Последние санкции направлены против четырех физических и двух юридических лиц, включая высокопоставленных должностных лиц и правоохранительные органы Ирана.

Иран осудил западные державы за разжигание беспорядков и предупредил европейские страны не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики по этому вопросу.

16 сентября в Иране вспыхнули протесты в связи с гибелью МахсыАмини, которая скончалась из-за хронического заболевания, зафиксированного во время содержания под стражей в полиции.

Иранские власти также заявили, что США и другие западные страны стремятся заставить Иран отказаться от своей непоколебимости в поддержке прав иранской нации за столом переговоров, разжигая беспорядки и усиливая давление.