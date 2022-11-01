Тегеран, 1 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 31 октября председатель Комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике заявил, что устойчивость безопасности требует сосредоточения внимания на концепции пассивной обороны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Вахид Джалалзаде выступил с речью на Национальной конференции пассивной обороны и заявил, что уделение должного внимания пассивной обороне является одним из важнейших требований для управления угрозами и всестороннего укрепления безопасности.

«Поскольку Иран сталкивается с серьезными вызовами и гибридной войной, пассивная оборона превратилась в одну из важнейших тем для обсуждения», — подчеркнул он.

Джалалзаде отметил: «Важность вопроса обороны была также отмечена лидером Исламской революции, который заявил, что если высшие руководители страны не смогут принять конкретных мер в данном направлении, страна неизбежно подвергнется непоправимым угрозам».

Он вновь подтвердил, что страна станет свидетелем непоправимого ущерба в отсутствие пассивной защиты, особенно в области кибератак.