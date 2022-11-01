Тегеран, , 10:09 — REGNUM 31 октября Всемирная ассоциация производителей стали (WSA) в своем последнем отчете объявила, что производство стали в Иране выросло на 27 процентов в иранском месяце Шахривар (21 августа — 22 сентября). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раскалённая сталь Фото: Пресс-служба ММСК

Объем производства стали в Европейском союзе сократился на 17 процентов из-за энергетического кризиса, охватившего государства-члены союза.

При этом Исламская Республика Иран произвела 2,7 миллиона тонн стали, показав рост на 26,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Поскольку все первые 10 стран-производителей стали в мире столкнулись со спадом производства в отчетный период, три страны, включая Иран, Индию и Китай, зарегистрировали производственный бум. Кроме того, на долю Ирана пришлось максимальное производство стали в данный период.

Другие статистические данные показали, что Иран произвел 22,2 миллиона тонн стали за девять месяцев текущего года (с января по сентябрь), показав рост на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.