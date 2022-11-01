Тегеран, , 10:11 — REGNUM 31 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал к выполнению соглашений о сотрудничестве, достигнутых президентами Ирана и Венесуэлы ранее в текущем году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

АмирАбдоллахиан выступил на встрече с новым послом Венесуэлы в Иране Хосе Рафаэлем Сильвой Апонтеасом.

В ходе переговоров высокопоставленный иранский дипломат сослался на договоренности, достигнутые во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Тегеран.

Амир Абдоллахиан назвал визит Мадуро важным этапом в двусторонних связях, отметив важность реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран для активизации взаимного сотрудничества.

Новый посол Венесуэлы вручил свои верительные грамоты иранскому дипломату, заявив, что во время своей миссии сделает все возможное, чтобы способствовать развитию отношений между Тегераном и Каракасом.