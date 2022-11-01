Токио, 1 ноября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Банк Японии (выполняет функции центрального банка) использовал почти 6,35 трлн иен ($42,8 млрд) на валютные интервенции в октябре, чтобы поддержать национальную валюту, сообщается на сайте финансового регулятора.

Японская йена

Указанная сумма является рекордной. В сентябре на валютные интервенции банк направил 2,8 трлн иен ($18,9 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Банк Японии объявил, что проведет экстренные операции по покупке облигаций и предложит инвесторам выкупить часть японского государственного долга примерно на $667 млн.