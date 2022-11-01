Тегеран, , 10:44 — REGNUM 31 октября министерство иностранных дел Ирана ввело санкции в отношении 10 американских физических и 4 юридических лиц за вмешательство во внутренние дела Исламской Республики и провоцирование беспорядков в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении министерства говорится, что преследуемые лица и организации также совершали акты, направленные против прав человека, провоцировали терроризм в Иране, противодействовали антитеррористическим усилиям Исламской Республики и усиливали давление на иранскую нацию, что равносильно экономическому терроризму.

Согласно заявлению, санкции были введены в соответствии с законодательством «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам Соединенных Штатов в регионе», ратифицированным парламентом Ирана 13 августа 2017 года.

В заявлении отмечается, что лицам, против которых введены санкции, не будут выданы визы для въезда в Иран. Их активы будут заморожены на территории Исламской Республики, а банковские счета будут заблокированы финансовой системой Ирана.