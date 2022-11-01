Тегеран, , 10:12 — REGNUM 31 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву и народ Бразилии с победой на недавних президентских выборах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

В поздравительном послании Канани заявил: «Исламская Республика Иран надеется, что давние отношения, основанные на доброй воле и взаимном уважении между двумя странами, будут и далее развиваться под руководством избранного президента».

Говоря об отношениях между Ираном и Бразилией, которым в следующем году исполнится 120 лет, он отметил, что за последние годы между двумя странами укрепилось сотрудничество, особенно в области экономики и торговли.

Учитывая потенциал двух стран в двусторонних и многосторонних отношениях, Канани подчеркнул: «Исламская Республика Иран также надеется, что эти отношения будут укрепляться и углубляться в различных аспектах во время президентства Луиса Лулу».