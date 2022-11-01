В Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ нарушено энергоснабжение
Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 05:56 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область несколько населённых пунктов временно остались без энергоснабжения. Об этом 14 июня сообщил глава региона Василий Голубев.
«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населённых пунктов», — написал губернатор Ростовской области в своём Telegram-канале.
По его словам, на данный момент власти региона принимают меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. По словам Голубева, воздушные цели уничтожили сразу в районе сразу нескольких населённых пунктов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Украинские войска также предприняли попытку атаковать объекты на территории Курской области. Российские военные уничтожили пять БПЛА самолётного типа. В Воронежской области дроны попытались атаковать нефтебазу, расположенную в Лискинском районе. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, по предварительной информации, никто не пострадал, незначительные повреждения получили резервуары с топливом.