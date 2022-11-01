Тегеран, , 10:12 — REGNUM 31 октября министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми на встрече с заместителем премьер-министра, министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным заявил, что Иран и Казахстан договорились о подписании меморандума о взаимопонимании для расширения сотрудничества в области транспорта и транзита. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Гасеми встретился и провел переговоры с Сериком Жумангариным в Тегеране.

Он отметил, что две страны договорились о подписании меморандума о взаимопонимании для расширения сотрудничества в области транспорта и транзита, включая три важнейших вопроса: цифровизацию таможни, выравнивание тарифов, а также выдачу виз иранским водителям и бизнесменам.

Ссылаясь на недавнюю встречу между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном, а также трехстороннее соглашение об облегчении транспортировки и транзита, он подчеркнул, что Казахстан находится на железнодорожном маршруте из Китая в Туркменистан и Иран, в связи с чем между ним и министром торговли Казахстана были достигнуты соглашения об облегчении перевозок по этому маршруту.

Заявив, что объем транзита между Ираном и Казахстаном в настоящее время составляет миллион тонн в год, он сообщил, что ожидается увеличение до 4 миллионов тонн путем подписания совместного соглашения между двумя странами.