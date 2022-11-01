Тегеран, , 11:21 — REGNUM 31 октября министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщение украинского блогера Дмитрия Гордона о том, что иранские беспилотники, убивающие украинцев, были собраны в Таджикистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Таджикистана, в частности, говорится: «Республика Таджикистан не экспортирует военную технику в третьи страны, включая Россию и Иран».

«Соответственно, МИД Таджикистана рекомендует Дмитрию Гордону впредь внимательно относиться к подобным комментариям и проверять точность распространяемой информации», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается: «Мы сообщаем, что таджикская сторона не получала никаких обращений от официального Киева по данному вопросу».

27 октября Узбекистан также охарактеризовал информацию о сборке иранских беспилотников в стране как безосновательную.