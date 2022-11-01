Токио, 1 ноября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Япония не сможет полноценно развиваться без поставок российской нефти и газа, заявил глава японской компании Itochu, принимающей участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи газете The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Реальность такова, что мы не выживем, если не будет продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше», — заявил он.

Окафудзи добавил, что Япония почти полностью зависит от поставок энергоносителей из-за границы, в отличие от стран Евросоюза или Соединенных Штатов. Он считает, что Токио не сможет разорвать экономические связи с Россией из-за антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минэкономики Японии Ясутоси Нисимура подтвердил планы Токио сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». По его словам, Токио уже изучил детали указа президента России, а также обратился к компании Sodeco, имеющей долю в проекте, чтобы там положительно рассмотрели вопрос о японском участии.