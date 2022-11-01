Тегеран, , 10:13 — REGNUM Министерство разведки Ирана объявило, что семь террористов были арестованы за причастность к теракту в святилище Шах-Чераг в южном иранском городе Шираз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 октября.

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«Первый агент, совершивший нападение на храм в Ширазе, скончался в больнице, несмотря на усилия сохранить ему жизнь», — объявил ранее агентству IRNA Эсмаил Мохеббипур, заместитель генерал-губернатора провинции Фарс по безопасности и политическим вопросам.

Чиновник отметил, что нападавший был ранен, арестован и доставлен в больницу в Ширазе силами безопасности Исламской Республики. За день до своего интервью агентству IRNA Мохеббипур объявил, что нападавший находится в критическом состоянии.

Напомним, что 26 октября стрелок открыл огонь по паломникам в храме Шах-Чераг в Ширазе, столице южной иранской провинции Фарс.

По меньшей мере, 13 человек погибли в результате теракта, еще 30 были ранены.