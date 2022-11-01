Сеул, , 07:19 — REGNUM До 156 человек возросло количество жертв массовой давки в районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом 1 ноября агентство Yonhap.

Сеул

Ещё одна женщина из числа пострадавших в массовой давке скончалась в больнице в связи с ухудшением состояния. Погибшая была жительницей Южной Кореи 20-ти лет. Таким образом, по состоянию на 11:00 по местному времени (05:00 мск) общее количество погибших составило 156 человек. Из них 55 мужчин и 101 женщина.

Среди погибших 104 человека были в возрасте 20-30 лет, ещё 31 человек в возрасте 30-40 лет, 12 человек подросткового возраста, восемь человек в возрасте 40-50 лет и один человек в возрасте более 50 лет.

Также отмечается, что среди погибших были 26 иностранных граждан, в том числе четыре человека из России.

Из 151 пострадавшего 111 были выписаны из больницы, ещё 40 человек остаются под наблюдением врачей, из них 29 пациентов с тяжёлыми травмами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 155 погибших в результате массовой давки в Сеуле.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при давке в Сеуле увеличилось до 155