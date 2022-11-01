Ульяновск, 1 ноября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируется приобрести 150 новых автобусов среднего класса для вывода из банкротного состояния акционерное общество «ПАТП-1». Об этом заявил на встрече с коллективом предприятия губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

Глава региона отметил, что ПАТП-1 «уже давно нуждается в полном оздоровлении». Для выхода из банкротного состояния планируется «развивать транспортную сетку», в том числе закупить 150 новых автобусов, из них в декабре — 50, к середине 2023 года — ещё 100.

Власти отмечают, что в 2023 году предприятие увеличит число обслуживаемых маршрутов в Ульяновске, для чего заключены муниципальные контракты на городские маршруты № 4, 28. На них и планируется задействовать новые автобусы.

На предприятии, в свою очередь, заявляют, что снижается долговая нагрузка, идёт ремонт помещений, восстанавливается подвижной состав и продолжается набор сотрудников при средней зарплате в 44 тыс. рублей.

Напомним, что в сентябре 2022 года в мэрии Ульяновска заявляли, что планируется отозвать свидетельства на пассажирские перевозки по четырём маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске в 20 августе подорожал проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Тогда заявлялось, что «дополнительный доход» в муниципальном «Ульяновскэлектротрансе» потратят на повышение зарплаты, приобретение запасных частей, оплату й электроэнергии, строительство и обновление путей.

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