Тегеран, 1 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 31 октября представитель министерства иностранных дел Ирана раскритиковал западные страны за их провокационные меры во время недавних событий в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Западные страны, включая Канаду, и их министры иностранных дел своим вмешательством, провокационными мерами, неконструктивными и безответственными действиями действительно вызвали беспорядки в Иране», — заявил Насер Канани журналистам на своей еженедельной пресс-конференции в Тегеране.

«Они создали неподходящие условия, которые не позволили услышать голос мирной критики», — подчеркнул он.

Осуждая террористическое нападение 26 октября на Шах-Чераг (святыню в южном иранском городе Шираз), в ходе которого 13 человек были убиты и еще 30 получили ранения, пресс-секретарь отметил выдающуюся роль бывшего командующего силами Кудс Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в борьбе с терроризмом.

В своем выступлении пресс-секретарь раскритиковал тех, кто хранит молчание о преступлениях террористов.

Что касается санкций США против Ирана, он отметил, что иранские дети и женщины страдают от этих ограничений.