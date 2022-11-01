Иркутская область, 1 ноября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 1 ноября известило о завершении расследования уголовного дела по обвинению 42-летнего мужчины в убийстве отца.

kropekk_pl Убийство

По версии следствия, 1 ноября прошлого года в с. Еланка Тайшетского района мужчина умышленно произвёл выстрел из ружья в спину отца. От полученного ранения 66-летний пенсионер скончался.

Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции и следователям СК мужчина рассказал, что отец застрелился сам, потому что был смертельно болен. Позже он признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года сын был закончен под стражу.

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