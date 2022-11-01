Челябинск, 1 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Челябинской области за 11–25 октября отмечено снижение цен на кур, свинину и хлеб. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Капуста

Куры охлаждённые и мороженые стали дешевле на 3,07%. Свинина — на 1,87%, а хлеб — на 1,86%.

При этом капуста белокочанная подорожала на 7,96%. Яйцо куриное поднялось в цене на 2,85%, а соль поваренная пищевая — на 1,02%.

Всего из 14 наблюдаемых специалистами позиций по девяти зафиксирован рост цен, добавили в структуре.