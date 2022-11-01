Токио, , 07:16 — REGNUM Власти Японии обратилось к предприятиям и домохозяйствам с официальной просьбой о понижении температуры отопления жилья зимой ради экономии электроэнергии. О решение обратится к населению, которое было принято на прошедшем 1 ноября заседании правительства, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура объявил на пресс-конференции в Токио.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальная просьба об экономии, не предусматривающая каких-либо мер принуждения, будет действовать с 1 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года.

Ясутоси Нисимура «Ситуация с поставками электроэнергии тяжёлая… Мы просим экономить в разумных, не причиняющих вреда пределах».

По данным правительства, дефицита электроэнергии в Японии на данный момент не ожидается. Власти опасаются неожиданных проблем с закупками сжиженного природного газа за рубежом, авариями на изношенных тепловых электростанциях и других. Но даже в наиболее уязвимых районах предложение электроэнергии в январе–феврале, по оценке экспертов, более чем на 4% должно превышать спрос.

С таким призывом власти Японии обращаются к населению и бизнесу впервые с 2015 года. Для стимулирования семей, которые смогут сократить расходы электроэнергии на 3% и более, предполагается ввести систему начисления премиальных баллов.

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