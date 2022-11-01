Омский район, Омская область, 1 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти человек природным газом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, инцидент произошёл ночью 31 октября в частном доме в селе Лузино из-за утечки газа. В результате острое отравление получили супруги с двухлетним ребёнком, а также их родственники. Все пострадавшие были госпитализированы.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи к настоящему времени осмотрели место происшествия и газовое оборудование, допрашиваются свидетели.

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