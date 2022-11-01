Пекин, , 07:15 — REGNUM Постоянный комитет Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) созвал 31 октября заседание для обсуждения, изучения и реализации руководящих принципов ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), передает газета Global Times.

На сессии НПКСК Cppcc.gov.cn

Председатель Национального комитета НПКСК Ван Ян принял участие в открытии 24-й сессии Постоянного комитета Национального комитета НПКСК 13-го созыва. На встрече член Политбюро ЦК КПК и руководитель отдела пропаганды ЦК КПК Ли Шулэй представил доклад о съезде и его руководящих принципах.

Председательствующий на заседании заместитель председателя Национального комитета НПКСК Чжан Цинли призвал приложить усилия для изучения, понимания и реализации руководящих принципов съезда, а также решительно выполнить цели и задачи, поставленные на съезде.

Он также призвал НПКСК улучшить свою роль в качестве органа, посвященного консультациям, и посвятить свою мудрость и силу строительству современной социалистической страны во всех отношениях и продвижению великого обновления китайской нации на всех фронтах.