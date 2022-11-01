Анадырь, , 11:03 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Культура» на Чукотке профильные специалисты проходят курсы повышения квалификации, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Глава Камчатки поручил завершить капремонт сельского дома культуры в сроки

Работники учреждений культуры проходят заочное обучение по свой деятельности. Участниками программы стали сотрудники музеев, центров культуры и досуга, педагоги школ искусств, а также работники библиотек. Обучение проходит в Казанском государственном институте культуры, Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Академии хорового искусства имени В. С. Попова, Краснодарском государственного институте культуры, Московском институте культуры, Российской академии музыки имена Гнесиных, Пермском государственном институте культуры, Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, а также в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского.

«Обучение я проходила в отпуске, мне очень понравился онлайн-формат лекций, которые ведут большие профессионалы, настоящие фанаты своего дела. У нас был общий чат со всеми библиотекарями, кто проходил обучение, и, помимо всей информации, которую нам дали педагоги, коллеги рассказали много ситуаций из своего личного опыта, поделились фишками в работе. Я переживала перед обучением, но хочу сказать всем, что обязательно нужно использовать такие возможности национального проекта и идти за новыми знаниями, зарядом и эмоциями. Считаю, курсы повышения квалификации поднимают общий уровень организации работы», — прокомментировала библиотекарь села Уэлен Любовь Кипяткова.

В этом году обучение пройдут 38 работников культуры со всей Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке капитальный ремонт дома культуры в одном из самых труднодоступных сёл Седанка, который ведётся по национальному проекту «Культура», должен быть завершён в этом году. Такое поручение по результатам поездки в Тигильский район дал губернатор Камчатки Владимир Солодов.