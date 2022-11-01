Татарск, Новосибирская область, , 07:14 — REGNUM Ребёнка, которого на автомобиле сбил новосибирский депутат, перевезут в областную больницу. Об этом на оперативном совещании 1 ноября сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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Как уточнил Хальзов, эта больница имеет второй уровень по оказанию медпомощи пациентам с травматологическим профилем. Её врачи провели ребёнку необходимую диагностику и поместили в реанимационное отделение.

По словам министра здравоохранения, операции не потребовалось. По стабилизации состояния 1 ноября ребёнок вертолётом службы санитарной авиации будет доставлен в областную больницу для дальнейшего лечения.

Напомним, что 30 октября в новосибирском Татарске депутат на автомобили переехал шестилетнего ребёнка и уехал с места ДТП. Наезд зафиксировали камеры видео наблюдения. Водитель пришёл в полицию только после того, как машину объявили в розыск. Ребёнок был доставлен в Татарскую районную больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах ДТП с участием ребёнка и новосибирского депутата.

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