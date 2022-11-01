Бразилиа, , 07:11 — REGNUM Дальнобойщики, которые являются сторонниками действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, перекрыли дороги в 24 регионах страны в знак несогласия с результатами второго тура президентских выборов, передает телеканал Globo.

Жаир Болсонару FAMÍLIA BOLSONARO

По его данным, бразильская дорожная полиция зафиксировала 338 случаев перекрытия дорог в стране, включая крупные автомагистрали. В основном протесты дальнобойщиков проходят на юге и юго-востоке республики, где высока поддержка Болсонару среди населения. Также протестующие в ряде регионов возводят на дорогах баррикады.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Бразилии подвели итоги второго тура президентских выборов. По итогам подсчета голосов победу одержал экс-президент республики Луис Инасиу Лула да Силва. За него во втором туре проголосовали 50,9% избирателей. Действующий президент страны Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов.