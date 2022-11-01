Пекин, 1 ноября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. По данным Министерства транспорта Китая, за первые девять месяцев текущего года в стране было запущено суммарно 299 новых проектов скоростных автомагистралей, национальных и провинциальных автомагистралей общей протяженностью 9 645 км, передает 31 октября агентство Синьхуа.

Пекин

Общий объем инвестиций в эти проекты составил 882,6 млрд юаней (около $123 млрд), сообщил на пресс-конференции официальный представитель Министерства Гу Чжифэн. Только в сентябре было начато 34 новых крупных дорожных проекта, сказал Гу, добавив, что их общий объем инвестиций достиг 385,3 млрд юаней, что на 277% больше в месячном исчислении.

Гу заявил, что министерство продолжит активизировать усилия по расширению эффективных инвестиций и ускорению реализации множества крупных дорожных проектов, чтобы лучше использовать роль ключевых проектов в стабилизации экономических операций.

По данным Министерства транспорта, в общей сложности 16 721 пункт зарядки был построен в 3974 зонах обслуживания скоростных автомагистралей Китая, поскольку страна ускорила строительство объектов для зарядки аккумуляторов вдоль дорог.