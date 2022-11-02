Якутск, 2 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. За всё время действия национального проекта «Жильё и городская среда» в Якутии из непригодных для проживания зданий в новые дома переехали 20 405 человек или 8 233 семьи. Общая площадь ликвидированных аварийных помещений составила более 374 тыс. кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе правительства Якутии.

(сс) Ajale Новое жилье

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В 2022 году переедут из аварийных зданий ещё более 5 тыс. человек. В республике строят 129 многоквартирных домов на замену непригодным зданиям, они смогут вместить более 10,7 тыс. человек. В этом году будут сданы в эксплуатацию 53 дома.

«Национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, является одним из приоритетных для нашей республики. В Якутии по программе переселения из аварийного жилья планируется расселить более 1 млн квадратных метров жилья. Это самая масштабная в стране программа переселения из аварийного жилья. Строятся и вводятся десятки многоквартирных домов и в селах, и в крупных городах. Сегодня необходимо сделать все возможное для того, чтобы она была реализована в полном объёме и люди получили комфортное жильё», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Девять домов строят в Якутске, 18 — в арктических районах Якутии. Всего в Арктике нужно переселить 3 419 человек из 496 аварийных домов общей площадью 154,89 тыс. кв. метров. Всего по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируется расселить 1,16 млн кв. метров такого жилищного фонда и обеспечить новыми квартирами 62 122 человека.

Заместитель председателя Общественной палаты Якутии Валентина Кириллина уверена, что реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» помогает улучшать социальное самочувствие населения.

«Темпы жилищного строительства впечатляют. Общеизвестно, что жилищная обеспеченность — это один из основных показателей социальной защиты населения и социальной устойчивости. В жизни каждого человека наличие и качество жилья играет важнейшую роль. Жилищные условия оказывают определенное влияние на ситуацию с рождаемостью в стране, а также на мобильность населения. То есть наличие жилья или возможность его приобретения для молодых семей является одним из определяющих факторов для рождения ребенка. На примере Якутии можно сказать, что молодёжь остается в тех населенных пунктах, где есть возможность его приобретения или строительства», — отметила эксперт.

Она назвала комфортное жильё, тепло и свет в домах основными условиями для жизни и обратила внимание, что вопросу расселения аварийных домов в республике уделяют особое внимание. Эта работа находится на контроле главы Якутии Айсена Николаева и правительства республики, отметила Валентина Кириллина.

«Наращивать темпы строительства жилья, реализовывать проекты комплексного развития территорий и развивать строительную индустрию — эти задачи ставит глава республики в своих ежегодных посланиях Государственному Собранию Якутии. В республике активно реализуются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» три региональных проекта — «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Выделяются финансы, улучшается технология. Правильная постановка целей перед строительным комплексом республики способствуют высоким темпам строительства», — уверена эксперт.

Говоря о строительстве домов в арктических районах республики, Валентина Кириллина подчеркнула, что там эта работа сопряжена с большим количеством требующих решения сложных вопросов. В том числе, стоимость строительства жилья там, как правило, вдвое выше, чем в центральных районах, в основном из-за транспортной логистики.

«Материалы сюда можно завезти только по Севморпути, а в ряд районов — только по зимнику. Также строительная техника и оборудование тоже завозится на места, строительным компаниям необходимо доставить и строителей. Не секрет, что большинство жилья в арктических районах было построено в 70-х-80-х годах прошлого столетия, поэтому обеспечение северян комфортным жильем — большая задача государства. Если будет жилье, легче будет привлечь на работу в этих районах и молодых специалистов — медработников, педагогов, специалистов сельского хозяйства», — сказала заместитель председателя общественной палаты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии намерены досрочно завершить реализацию программы расселения людей из домов, непригодных для проживания. Только в 2023 году будут расселены жильцы 79 домов, а всего за время реализации программы — порядка 5 тыс. человек.