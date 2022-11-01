Далянь, Китай, 1 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Первая фаза мегапроекта по накоплению электроэнергии был запущен в эсплуатацию в северо-восточном городе Далянь в Китае, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

JesseW900 Далянь, Китай

По данным Даляньского института химической физики при Китайской академии наук, электростанция в Даляне, способная накапливать единовременно до 400 МВт/ч энергии, предназначена для наращивания использования чистой энергии и обеспечения стабильности сети.

Предприятие работает как «банк питания», отметил заместитель директора института Ли Сяньфэн, добавив, что в непиковые часы электропользования, батареи будут заряжаться от возобновляемых источников энергии, в то время как в часы пиковой нагрузки, химическая энергия в батареях может преобразовываться в электричество для использования.

Текущая мощность электростанции может удовлетворить ежедневную потребность в электроэнергии примерно 200 000 жителей. После завершения проекта мощность будет удвоена до 800 МВт/ч.