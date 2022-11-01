Симферополь, , 07:13 — REGNUM В арбитраж Крыма от кредиторов судостроительной компании поступил банкротный иск. Претензии к АО «Судостроительный завод «Море» судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление о признании должника банкротом подали 31 октября 2022 года московское ООО «Промышленный центр Гефест» и ООО «Опытный завод «Авиаль».

Сумма претензий не сообщалась, но промцентр «Гефест» в 2022 году в ходе судебного спора взыскал с ответчика задолженность по договору поставки от 22.10.2019 года в размере 10 920 362,34 рубля и пени — 1 092 036,23 рубля. По иску завода «Авиаль» также был взыскан долг — 16 124 215,95 рубля и пени — 1 612 421,59 рубля.

В реестре юридически значимых событий за октябрь 2022 года к заводу подали уведомления о планах обратиться с иском о банкротстве сразу три кредитора. Помимо вышеуказанных, в их числе — камчатское ООО «Дизель центр».

На сайте завода уточняется, что он имеет 80-летнюю историю, построил свыше 1000 тыс. и кораблей различного назначения, около 6 тыс. спасательных шлюпок и других конструкций. Продукция завода поставлялась в более чем 25 стран мира. В ЕГРЮЛ предприятие фигурирует с 2019 года.

Напомним, ранее банкротный иск получило и одно из старейших судоремонтных предприятий Заполярья — АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». А до этого претензии были поданы от кредитора к калининградскому ООО «Судоремонтный завод АМС-Интер».