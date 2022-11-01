Гуанчжоу, Китай, , 07:02 — REGNUM Город Гуанчжоу в Южно-китайской провинции Гуандун сообщил 527 локальных случаях передачи COVID-19, которым предшествовали завозные случаи, сообщает 1 ноября газета Global Times.

Гуанчжоу - административный центр провинции Гуандун jo.sau

«Инфекции, вызванные COVID-19, были завезены различными путями, такими как воздушный, железнодорожный, автомобильный транспорт и автоперевозки. Среди людей с положительным результатом теста — водители грузовых автомобилей, туристы, студенты и те, кто приезжает в Гуанчжоу на лечение», — заявил заместитель директора комиссии здравоохранения Гуанчжоу Чжан И .

Чжан сказал, что у этих людей сложная история путешествий, которая включала интернет-кафе, больницы, школы всех уровней, крупные супермаркеты и оптовые рынки, объясняя, что такое обширное перемещение людей привело к увеличению ежедневных случаев заражения в последние дни. По данным поставщика полетной информации Flight Master, международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь отменил 888 рейсов по состоянию на 12 часов дня 31 октября.

Официальные лица отметили, что в профилактике COVID-19 в кампусах по-прежнему существуют недостатки, поскольку воспитанники детских садов, учащие начальных и средних школ, в основном, заражались от членов семьи, которые живут с ними, а студенты колледжей были инфицированы своими одногруппниками.

В то время как 521 из 527 местных случаев заражения, о которых сообщалось 30 октября, были обнаружены в пределах карантинных зон, шесть случаев были выявлены в ходе скрининга в сообществе или в больнице, сказал чиновник, призвав общественность сократить ненужные поездки и избегать групповых мероприятий.