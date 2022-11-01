Чебоксары, , 07:02 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор местному жителю, которого уличили в смерти хозяина дома, где он проживал. Труп нашли закопанным в подвале собственного дома, фигурант уголовного дела получил 9,5 лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Алатыря, который проживал в доме 34-летнего знакомого. Правоохранители установили, что в марте 2022 года после распития алкоголя он поссорился с хозяином дома и избил его, от полученных травм мужчина скончался.

«Для сокрытия следов преступления злоумышленник перенёс тело в подвал дома и закопал, после чего скрылся с места происшествия», — говорят в следственном управлении.

Разбирательства начались после поступления в полицию сообщения о розыске потерпевшего, труп обнаружили 14 мая 2022 года тело в подвале его же дома. В ведомстве добавляют, что сведения о причастности осуждённого к преступлению получены от его знакомого, ставшего очевидцем произошедшего.

Правоохранители отмечают, что был проведён ряд сложных судебных экспертиз, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению. Мужчина дал признательные показания «под давлением улик».

Суд признал алатырца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Решением суда ему назначено 9,5 лет колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в силу.

Отметим, что в октябре 2022 года прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в Шемуршинском районе. Перед судом предстанет 60-летний сельский житель, который, как полагает следствие, утром 2 апреля 2022 года обвиняемый во время застолья нанёс смертельное ножевое ранение в сердце хозяину дома. Тело обнаружил его сын.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии задержан 16-летний подросток, которого подозревают избиении и смерти односельчанина.

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