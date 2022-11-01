Сан-Франциско, США, , 07:00 — REGNUM Доступ к инструментам, необходимым для модерации контента и обеспечения соблюдения правил закрыла для большей части работников социальная сеть Twitter. Об этом 31 октября сообщает агентство Bloomberg.

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Уточняется, что большинство сотрудников, работающих в службе безопасности соцсети Twitter не могут налагать ограничения на учётные записи пользователей, за исключением наиболее серьёзных нарушений. При этом компания использует автоматизированные технологии обеспечения правил, установленных в соцсети, а также пользуется услугами сторонних подрядчиков. Самые громкие случаи нарушений по-прежнему остались на рассмотрении сотрудников Twitter.

По данным Bloomberg, сотрудники компании крайне обеспокоены сокращением своих возможностей для модерации контента. Они полагают, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США их услуги будут очень востребованы, а у компании в новых условиях не хватит ресурсов для обеспечения политики социальной сети.

Официальных комментариев от представителей компании Twitter по поводу новых ограничений по модерации, наложенных на сотрудников, пока не поступало.

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