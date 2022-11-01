Пекин, , 06:57 — REGNUM После нескольких недель спекуляций и споров канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Пекин в конце этой недели в рамках своего первого визита в Китай с тех пор, как стал канцлером. Сам Шольц в течение нескольких недель четко заявлял о своем намерении посетить Китай, несмотря на критику со стороны многих в Германии и западном мире в целом. Но окончательное подтверждение поступило от официального представителя Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, который объявил, что Шольц посетит Китай с официальным визитом 4 ноября, сообщает 31 октября газета Global Times.

Олаф Шольц Andreas Gerhold

Значение, а также политические и геополитические последствия этого визита широко освещались западными СМИ. Вот краткое резюме: канцлер Германии станет первым лидером G7, посетившим Китай после вспышки пандемии COVID-19; поездка состоится в то время, когда Европа погрязла в серии острых экономических и геополитических кризисов, связанных с конфликтом на территории бывшей УССР; это также связано с тем, что многие на Западе, в том числе в Германии, поддерживают стратегическое сдерживание Китая со стороны США, усиливают атаки на Китай и призывают к «отделению» от Китая.

Эта поездка приходится на деликатный период в отношениях между Китаем и Западом. С самого начала многие радикальные антикитайские силы в Германии и за ее пределами были против плана Шольца и даже пытались помешать ему совершить поездку вообще. После того, как стало ясно, что они не могут остановить поездку, эти радикальные силы переключили передачу и попробовали другие способы сорвать ее.

В течение последних нескольких дней различные западные СМИ оказывали давление на Шольца, призывая его быть «жестким», повторяя шаблонные геополитические выпады против Китая.

«Шольц должен послать четкий сигнал о своем визите в Пекин», — утверждалось в статье, опубликованной Financial Times. Автор статьи утверждал, что Шольц должен «занять твердую позицию в отношении важности санкций против России» и пригрозить, что «Германия распространит жесткую, единую позицию ЕС против» экономической политики Китая и «политического принуждения». В статье также содержалась просьба к Шольцу посоветовать немецким бизнесменам, путешествующим с ним, уменьшить «критическую зависимость» от Китая.

Аналогичным образом, в материале New York Times утверждалось, что, поскольку Шольц готовится к своей поездке в Китай, «растут опасения, что экономическая зависимость от Китая снова делает его страну уязвимой». В статье задается острый вопрос: «Извлекла ли Германия уроки из своих проблем с Россией?»

Хотя подобная риторика в западных СМИ вряд ли вызывает удивление, скорее вызывает беспокойство тот факт, что немецкие официальные лица также посылают неверные сигналы перед поездкой, отмечает китайская газета. Ссылаясь на представителя правительства Германии, агентство Reuters сообщило, что «Шольц будет настаивать на том, чтобы Китай открыл свои рынки, а также поднимет проблемы с правами человека». Пресс-секретарь добавил, что «взгляд Берлина на Пекин изменился, но он был против «отделения» от китайской экономики и хотел, чтобы Пекин продемонстрировал взаимность в торговых отношениях».

Угрожать «надавить» на принимающую страну необоснованными претензиями перед визитом неправильно на многих уровнях, считает китайское издание. Это грубо, высокомерно и совершенно неприемлемо в любой обстановке — будь то взаимодействие между отдельными людьми или странами. Германия или любая другая страна, если на то пошло, не имеет права или квалификации указывать цифры на внутреннюю политику и внутренние дела других стран.

Усилия и приверженность Китая постоянному открытию своего рынка и улучшению бизнес-среды для иностранных компаний очевидны для всех. Антикитайские западные политики и средства массовой информации могут намеренно игнорировать это, но глобальный бизнес полностью осведомлен о прогрессе, достигнутом Китаем, и о возможностях, которые он предоставляет. Вот почему мировые компании, в том числе из Германии, отказываются «отделяться» от Китая и хотят увеличить свое присутствие на китайском рынке. Сам Шольц, должно быть, тоже это знает, поэтому он также отказался от призывов к «отделению» и во время поездки привозит делегацию немецких деловых кругов.

В Китае решение канцлера Германии приехать, несмотря на широкую критику со стороны Германии и всего западного мира, рассматривается как признак того, что некоторые европейские лидеры сохраняют рациональную, прагматичную позицию в отношениях с Китаем, даже несмотря на то, что некоторые внутри их стран опасно подталкивают к геополитической конфронтации. Деловые круги двух стран особенно воодушевлены этим и надеются, что поездка поможет развеять беспокойство среди бизнеса, вызванное враждебностью Запада, и еще больше укрепить взаимовыгодные экономические и торговые связи между Китаем и Германией.

Шольц также стремится к конкретным результатам от поездки; в противном случае он не стал бы проходить через все это. Но для того, чтобы поездка была успешной, он должен быть сосредоточен на прагматическом сотрудничестве, а не на геополитике, несмотря на давление со стороны радикальных западных политиков и средств массовой информации, подытоживает газета.