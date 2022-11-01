Брюссель, , 06:52 — REGNUM Евросоюз намерен выделить финансовую помощь киевскому режиму в 2023 году в виде грантов и кредитов, сообщает газета The Politico.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно, чтобы дополнительная поддержка ЕС была включена как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и предсказуемой основе», — приводит газета цитату из соответствующего документа ЕС.

Отмечается, что ЕС намерен привлечь до 18 млрд в виде кредитов и грантов для финансирования киевского режима в 2023 году. Предполагается, что Киев будет получать выплаты в рамках этой программы ежеквартально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов выделять киевскому режиму по 1,5 млрд евро ежемесячно. По ее словам, в 2023 году Евросоюз направит на эти цели до 18 млрд евро. Также она пообещала помочь бандеровцам сохранить энергетическую инфраструктуру на территории б. УССР.